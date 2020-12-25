Что случилось с валютой

/ Экономика
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Прошедшая рабочая неделя (21-24 декабря) на БВФБ зафиксировала существенный рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки они выросли:

  • евро — на 0,0871 пункта (с 3,0713 до 3,1584 белорусского рубля);
  • доллар — на 0,0823 пункта (с 2,5068 до 2,5891 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0385 пункта (с 3,4164 до 3,4549 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — на 0,093 пункта (с 6,9079 до 7,0009 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — на 0,1335 пункта (с 9,0011 до 9,1346 белорусского рубля за 100 гривен).

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Тэги: валюта

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