Что случилось с валютой

Прошедшая рабочая неделя (21-24 декабря) на БВФБ зафиксировала существенный рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки они выросли :

евро — на 0,0871 пункта (с 3,0713 до 3,1584 белорусского рубля);

доллар — на 0,0823 пункта (с 2,5068 до 2,5891 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0385 пункта (с 3,4164 до 3,4549 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — на 0,093 пункта (с 6,9079 до 7,0009 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — на 0,1335 пункта (с 9,0011 до 9,1346 белорусского рубля за 100 гривен).

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