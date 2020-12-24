Кондрусевич рассказал, когда «жизнь нашего общества станет совсем другой»

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Пандемия COVID-19 и общественно-политический кризис в Беларуси не должны уменьшить значение праздника Рождества Христова, заявил журналистам митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря перед торжественной мессой в столичном архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

«Год назад мы только слышали о том, что где-то в далеком Китае есть пандемия, думали, наверное, к нам не придет, но она пришла, — констатировал он. — Также эти сложности политические, общественно-политические, кризис, с которым мы столкнулись, — это все оказывает свое влияние также и на празднование Рождества Христова. Однако все эти трудности не должны уменьшить значение этого праздника, так как он напоминает нам о том событии, которое изменило историю мира».

«В мир вошел Иисус Христос, который также и сегодня призывает нас через Свое Евангелие, через учение церкви, чтобы мы были теми, кто свидетельствует христианство. Сегодня этого свидетельства нам всем не хватает, не хватает нашей стране. Если бы мы жили по Евангелию, если бы мы любили друг друга, умели прощать (это нелегко), наверное, жизнь нашего общества была бы совсем другой», — добавил католический иерарх.

В вигилию Рождества Христова архиепископ Кондрусевич проведет две торжественные мессы в архикафедральном костеле столицы, а 25 декабря — в минском костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел).
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Тэги: коронавирус COVID-19 акции протеста Рождество католики Персона: Тадеуш Кондрусевич

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