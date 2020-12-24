Великобритания и ЕС достигли договоренности по «Брекзиту»

Брюссель и Лондон нашли консенсус по торговому соглашению после «Брекзита».

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Как сообщила 24 декабря на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «потребовалось время, но теперь у нас есть соглашение — это был длительный и тернистый путь», пишет DW .

Она добавила, что сделка является «справедливой и сбалансированной», что является «правильный и ответственным шагом для обеих сторон».

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что «это потрясающая новость для семей и предприятий во всех уголках Соединенного Королевства».

Глава делегации ЕС на переговорах по «Брекзиту» Мишель Барнье добавил, что сделка подводит итог «очень интенсивного четырехлетнего периода, и в первую очередь — последних девяти месяцев, в течение которых мы вели диалог о планомерном выходе Великобритании из ЕС и совершенно новом партнерстве».

Барнье также добавил, что документ еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза, а также британская Палата общин. Как ожидается, оно должно быть получено до 1 января 2021 года, когда истечет срок переходного периода после «Брекзита».

Проект Соглашения о торговле и сотрудничестве состоит из трех основных блоков: собственно, соглашения о свободной торговле, договоренностях о «новом партнерстве в интересах безопасности наших граждан» и положений, касающихся контроля за выполнением сделки.

В рамках первого блока стороны договорились о «нулевых тарифах и нулевых квотах на все товары», подпадающие под действие соглашения. Эта часть документа касается не только обмена товарами и услугами, но и сотрудничества в энергетике, налоговой и инвестиционной сферах, а также в области рыболовства.

Вторая часть соглашения закладывает новую основу для сотрудничества между правоохранительными и судебными органами Великобритании и ЕС в вопросах уголовного и гражданского права. При этом взаимодействие может быть прервано, если Лондон нарушит Европейскую конвенцию по правам человека или же отойдет от ее выполнения внутри страны.

Третий блок посвящен механизмам контроля над выполнением соглашения. Он, в частности, призван обеспечить «максимальную правовую определенность для предприятий, потребителей и граждан». Так, в частности, планируется учредить Совместный совет по вопросам партнерства, который будет следить за соблюдением сделки и способствовать обсуждению спорных вопросов.