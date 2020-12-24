За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировали 1917 случаев COVID-19, девять человек скончалось

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1917 случаев COVID-19. Скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки количество выявленных заболевших незначительно снизилось — 23 декабря было 1922 случая коронавируса, умерли восемь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 181 113, умерло 1358 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 159 437 человек. Всего в стране проведен 3 854 965 тестов на коронавирус.

Александр Лукашенко 22 декабря во время совещания по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин пообещал, что Беларусь будет обеспечена вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. «Вне зависимости от того, выйдем мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — цитирует Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что в стране выдано регистрационное удостоверение на российскую вакцину «Спутник V» и вакцинация белорусов этим препаратом начнется в январе 2021 года. Чиновник сообщил, что в Беларуси до конца весны планируют вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек, а затем «выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных».