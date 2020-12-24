Члены Конгресса США призвали ИИХФ лишить Минск права проведения ЧМ-2021 

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Члены Конгресса США следом за европейскими парламентариями написали открытое письмо в адрес Международной федерации хоккея с требованием лишить Минск права проведения ближайшего хоккейного чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

«Мы, члены Конгресса и парламентарии со всей Европы, считаем, что Беларусь должна потерять право на эту привилегию», — говорится в обращении, опубликованном в «Твиттере» конгрессмена Билла Китинга.

Вчера, 23 декабря, 47 депутатов Европарламента призвали президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля отменить чемпионат мира-2021 в Минске. Беларусь и Латвия являются организаторами этого турнира.

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2021 Беларусь-США Персона: Билл Китинг

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