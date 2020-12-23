Два жителя Бреста осуждены на 3 и 3,5 года лишения свободы за сопротивление сотрудникам милиции во время протестной акции
Суд Московского района Бреста 23 декабря вынес приговор двум местным жителям за сопротивление сотрудникам милиции.
Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, 32-летний и 25-летний брестчане признаны виновными по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении тем обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения).
25-летний приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, 32-летний — к трем годам. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Младший из осужденных находится под стражей с 21 сентября, старший — с 7 октября.
По версии следствия, вечером 9 августа «группа молодых людей, участвовавших в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Машерова в Бресте, совершила нападение на сотрудников органов внутренних дел, охранявших общественный порядок». Молодые люди, говорится в материалах дела, в ходе нападения на милиционеров «наносили им удары руками и ногами по различным частям тела».
«Суд не отвечал критериям независимости и беспристрастности, а фигурантам этого дела отказано в правосудии, — считает Величкин. — По данному уголовному делу потерпевшими проходили два сотрудника милиции. Один из них в суде показал, что два дня прихрамывал, у него образовалась гематома, побаливало ухо. Второй заявил, что ему только угрожали физическим насилием».
Правозащитник напомнил, что вечером 9 августа жители города вышли на стихийную акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. По его словам, сотрудники милиции с применением силы и спецсредств жестко задерживали мирных протестующих, произошло несколько стычек с силовиками.
По данным УВД Брестского облисполкома в городе с 9 по 11 августа было задержано более 800 участников акций протеста.