Лукашенко о коронавирусе: Наиболее безопасен тот человек, который переболел этой заразой

На фоне распространения COVID-19 начался «передел мира», заявил Александр Лукашенко 22 декабря на совещании по вопросам разработки и производства в Беларуси противовирусных вакцин.

Фото: president.gov.by

«Информационное противоборство, к сожалению, вошло и в эту сферу. Вопрос здоровья, миллионов жизней переходит в коммерческую плоскость. Этого стоило ожидать, я говорил об этом в первую пандемию», — сказал он.

По мнению Лукашенко, «здесь не только коммерция, но и политика». «При неблагоприятном развитии событий страны вмиг закрываются. Масштабная вакцинация начинается лишь в некоторых странах. Никакой справедливости и человечности ждать не стоит. Передел мира уже начался», — считает он.

Рассуждая об эффективности вакцинации и естественного иммунитета в отношении коронавируса, Лукашенко заявил, что «наиболее безопасен тот человек, который переболел этой заразой».

По мнению министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, создание собственной вакцины — «элемент национальной безопасности». Министр сообщил, что в Беларуси до конца весны планируют вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек, а затем «выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных». Массовая вакцинация начнется в январе, при этом Пиневич не уточнил, препараты производства каких стран будут использоваться.

Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков по итогам совещания сообщил, что прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 — середине 2022 года. «Дальше пройдут клинические и доклинические испытания», — отметил он.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 1858 случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 177 274, умер 1341 пациент с коронавирусом.

Использованы материалы выпусков новостей телеканалов ОНТ и «Беларусь 1».