«Силовым путем можно удержать власть, но в современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет»

/ Политика
Просмотров: 2976

Существует мнение, что будь протест более радикальным в августе, то белорусы уже жили бы в другом государстве, с меньшим числом пострадавших.

Однако по мнению политолога, основателя Центра европейской трансформации Андрея Егорова, в долгом сопротивлении белорусское общество проходит собственное становление.

«Спонтанно возникшая солидарность и внезапная победа могли привести к тому, что люди вернулись бы к привычным формам жизни. А долгое сопротивление вынуждает белоусов  выстраивать  солидарность в каждодневной практике. И это становится нормой жизни людей», — приводит thinktanks.by слова эксперта.

Егоров убежден, что Беларусь находится в уникальной исторической ситуации, и поэтому белорусы не могут ориентироваться ни на один образец из прошлого.

«Да, силовым путем можно удержать власть. Но это делает общество закрытым и обрубает возможности для экономического роста. В современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет. Только вот цена вырастет и для них, и для всего белорусского общества», — резюмировал политолог.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ситуация в Беларуси белорусская революция Персона: Андрей Егоров

Другие материалы на эту тему:

Татьяна Новикова. ПЕРЕМЕНЫ. Что поменяет ситуацию в Беларуси?

Татьяна Новикова. ПЕРЕМЕНЫ. Что поменяет ситуацию в Беларуси?

Зачем Лукашенко лепит из НАТО образ внешнего врага

Зачем Лукашенко лепит из НАТО образ внешнего врага

Светлана Тихановская: без свободной Беларуси Европа тоже не до конца свободна

Светлана Тихановская: без свободной Беларуси Европа тоже не до конца свободна

Как «дорогой Леонид Ильич». Лукашенко, похоже, хочет править без выборов

Как «дорогой Леонид Ильич». Лукашенко, похоже, хочет править без выборов