Против перешедшего на сторону Тихановской бывшего посла в Аргентине Владимира Астапенко возбудили уголовное дело

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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко.

Дипломат подозревается в том, что путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами (6077 рублей по курсу Нацбанка), которые использовал в личных целях, чем причинил ущерб посольству Беларуси в Аргентине.

Материалы в отношении Владимира Астапенко в Генпрокуратуру поступили из Министерства иностранных дел. Предварительное расследование проводит центральный аппарат Следственного комитета.

Владимир Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР. В 1992—1993 годах был заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем работал в ряде посольств, МИД, преподавал в БГУ, в 2008—2015 годах был послом на Кубе. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентине, а затем послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

Владимир Астапенко подал в отставку 23 сентября — в день инаугурации Лукашенко, с просьбой об увольнении с должности по соглашению сторон. Реакции получено не было, и 27 октября он подал новое заявление с просьбой об отставке в связи с нарушением нанимателем законодательства. В числе нарушений дипломат назвал действия властей после президентских выборов, которые ведут к международной изоляции страны.

«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — цитировал Астапенко портал TUT.by.

3 ноября Владимира Астапенко указом Лукашенко был освобожден от должности посла в Аргентине и лишен дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

В начале ноября Владимир Астапенко присоединился к Народному антикризисному управлению (НАУ).
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Тэги: дипломат дело Астапенко Персона: Владимир Астапенко

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