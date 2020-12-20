В Великобритании выявлен новый, более заразный штамм коронавируса

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый тип коронавирусной инфекции, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко возросли.

По словам министра, в Соединенном Королевстве выявлено более тысячи случаев заражения новым возбудителем.

Главный санитарный врач Англии и советник британского правительства по медицине Крис Уитти подтвердил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем «привычный» SARS CoV-2.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным по сравнению с уже известным типом. При этом, по словам премьера, пока нет данных о том, что новый вариант вируса вызывает более тяжелое течение болезни или чаще приводит к смерти больного.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что находится в тесном контакте с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса и будет информировать общественность о его характеристиках по мере появления соответствующих данных, отмечает РБК.

 

Иллюстрация pixabay.com

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Великобритания Sars-CoV-2 Персона: Мэтт Хэнкок Крис Уитти Борис Джонсон

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