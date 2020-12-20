За сутки в Беларуси зарегистрировано 1944 случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1944 случая COVID-19. Скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Количество выявленных заболевших за сутки увеличилось — 19 декабря был 1931 случай коронавируса, умерло восемь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 173 523, умерло 1324 пациента с коронавирусом.

Выздоровело 151 635 человек. За сутки выписано из учреждений здравоохранения 2282 пациента.

За минувшие сутки выполнено 30 079 тестов. Всего в стране проведено 3 778 152 теста на коронавирус.