Белорусская диаспора инициировала петицию в структуры ЕС против АЭС в Островце

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Представители белорусской диаспоры на сайте supolka.net инициировали петицию в Совет Евросоюза, Европейский парламент, лидерам политических партий стран ЕС, в экологические инициативы союза против Белорусской АЭС.

«Цели петиции — привлечь внимание политиков и общественности Евросоюза к проблематике БелАЭС, ввести полный запрет на импорт в ЕС электроэнергии, производимой в Беларуси, ее транзит по территории ЕС, а также принятие санкций против компаний, осуществляющих поставки оборудования на БелАЭС», — поясняют авторы.

«В своей петиции мы выражаем глубочайшую озабоченность запуском БелАЭС — атомной электростанции в Островецком районе Беларуси, который состоялся 7 ноября 2020 года. БелАЭС расположена в непосредственной близости от границы Европейского союза, а ее эксплуатация и возникновение чрезвычайных ситуаций в будущем представляют серьезнейшую экологическую угрозу всему Евразийскому континенту. Мы просим приложить все усилия к тому, чтобы защитить нас от надвигающейся катастрофы!» — подчеркивают инициаторы.

Они рассчитывают, что предлагаемые меры «позволят ускорить смену политического режима в Беларуси, после чего международные эксперты смогут провести детальное обследование и дать объективное заключение о безопасности БелАЭС».

Сбор подписей продлится до 1 февраля 2021 года, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь белорусская диаспора

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