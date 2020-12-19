Палата представителей приняла проект закона о бюджете на 2021 год

Депутаты Палаты представителей на вечернем заседании 18 декабря приняли проект закона о республиканском бюджете на 2021 год в двух чтениях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Доходы по проекту республиканского бюджета на 2021 год предусматриваются в сумме 23 млрд 303,5 млн рублей, что на 1 млрд 470,4 млн рублей (или 6,7%) больше ожидаемого исполнения 2020 года.

Основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета являются: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

Временные меры по пополнению бюджета за счет налоговых изменений, которые предлагает Минфин, позволят финансово поддержать борьбу с коронавирусом Covid-19 на 800 млн рублей.

Расходы бюджета на 2021 год сформированы в сумме 27 млрд 350,5 млн рублей, или 105,2% к ожидаемому исполнению 2020 года.

В целом бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом в размере 4 млрд 46,9 млн рублей.

Министр финансов Юрий Селиверстов заверил депутатов, что все социальные обязательства будут сохранены. «Мало того, мы еще и прирастем. И это, скажем, будет тот дефицит, который у нас имеется, не в ущерб расходам бюджета. Порядка 1,5 миллиарда рублей дополнительно будет предусмотрено только на оплату труда бюджетников, малообеспеченных категорий граждан», — сказал Селиверстов, комментарий которого показал телеканал СТВ.

Предполагается, что зарплаты бюджетников будут повышаться в два этапа с ростом базовой ставки, которую планируют увеличить до 201 рубля.