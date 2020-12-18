Александр Лукашенко продлил осенний призыв в армию до 1 января 2021 года. Соответствующий указ, который корректирует указ от 3 августа 2020 года № 297 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», подписан 18 декабря.

«Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее указом № 297», — сообщила пресс-служба Лукашенко. Численность указана в приложении «для служебного пользования».

Призыв начался в августе и должен был завершиться 30 ноября.