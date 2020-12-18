COVID-19 унес жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса

Победивший на состоявшихся 25 октября в Украине местных выборах мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Как сообщил бизнесмен Павел Фукс, «последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».

УНИАН напоминает, что Кернес был 17 сентября доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике «Шарите» Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19 .

4 ноября его официально объявили мэром Харькова.

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.