COVID-19 унес жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса
Победивший на состоявшихся 25 октября в Украине местных выборах мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Как сообщил бизнесмен Павел Фукс, «последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».
4 ноября его официально объявили мэром Харькова.
11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.