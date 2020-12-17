Начало 2021 года: команда Тихановской анонсировала следующий пакет санкций ЕС в отношении режима Лукашенко

Следующий, четвертый, пакет санкций Европейского союза в отношении Беларуси появится в начале 2021 года, сообщил журналистам советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным отношениям, аналитик Атлантического совета и вице-президент платформы Digital Communication Network Франак Вячорка.

Комментируя принятие Советом ЕС третьего пакета санкций в отношении Беларуси, Вячорка отметил, что список попавших в него лиц «был существенно сокращен», среди прочих из него исключили бизнесмена Алексея Олексина. Советник Тихановской назвал достижением тот факт, что в санкционный список попали не только физические лица, но и компании.

Вячорка предположил, что процедура принятия санкций ЕС может ускориться после принятия Соединенными Штатами Акта о демократии в Беларуси. Кроме того, по его словам, предполагается, что страны Балтии введут собственные санкции в отношении Беларуси в дополнение к санкциям Евросоюза. Он также сообщил, что какую-то часть физлиц могут включить в санкционный список в рамках принятого 7 декабря «европейского акта Магнитского».

Третий пакет был принят 17 декабря. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС говорится, что санкции приняты «в ответ на жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав белорусского народа». «Эти санкции направлены против высокопоставленных должностных лиц, ответственных за продолжающиеся жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов. Они также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко или поддерживающие его, — говорится в сообщении. — Это решение направлено на то, чтобы дать мощный сигнал ответственным политическим и экономическим субъектам, что их поддержка режима обходится им дорого».

В санкционном списке значатся ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», главное хозяйственное управление «Управления делами президента Республики Беларусь», ООО «Синезис», OAO «АГАТ — электромеханический завод», OAO «140-й ремонтный завод» и OAO «Минский завод колесных тягачей».

Санкции введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, помощника президента по Гродненской области (бывшего министра здравоохранения) Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также значатся: первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, заместитель начальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.

Предыдущие пакеты санкций были приняты 2 октября и 6 ноября. В них включены члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока, другие чиновники, включая Александра Лукашенко. Всего в санкционный список ЕС в этом году включены 84 белорусских гражданина.

Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.