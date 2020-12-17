В трех регионах Беларуси больницы переходят на обычный режим работы

В нескольких регионах Беларуси больницы возобновляют работу в обычном режиме, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Брестской области эпидемическая ситуация, обусловленная пандемией COVID-19, позволила возобновить работу некоторых профильных отделений, отмечает министерство.

Так, 17 декабря специалисты гематологического отделения областной больницы возобновили прием пациентов в обычном режиме. В Брестском областном онкологическом диспансере 19 декабря открывается корпус № 2 (хирургические отделения на 180 коек).

В Брестской центральной городской больнице и Брестской городской больнице № 1 постепенно сокращаются дополнительные места, которые выделялись для пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав. Так, в связи с уменьшением числа обращений за прошедшую неделю сокращено более 120 дополнительных мест.

Кроме того, с 21 по 24 декабря планируется возобновить лечение профильных пациентов в кардиологическом, гастроэнтерологическом, ревматологическом отделениях и отделении торакальной хирургии Брестской областной клинической больницы, а также сократить количество дополнительных коек в Брестской центральной городской больнице и Брестской городской больнице № 1. Отмечается, что с 4 декабря работает в плановом режиме эндокринологическое отделение Пинской центральной больницы.

В Витебской области 21 декабря прекращается оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 в хирургическом корпусе Витебского областного клинического онкологического диспансера и возобновляется оказание плановой онкологической помощи в обычном режиме.

Прекращается также госпитализация пациентов на долечивание пневмоний в реабилитационный центр "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра. После обработки в центре будут проводить реабилитацию пациентов после пневмоний.

В Могилевской области 21 декабря начнет работать в обычном режиме областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. 28 декабря запланировано возвращение к обычному режиму Могилевского областного лечебно-диагностического центра.

По информации Минздрава, за последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.834 случая коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 167.731, умерло 1.299 пациентов с коронавирусом.

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