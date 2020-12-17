За сутки в Беларуси зарегистрировано 1834 случая COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1834 случая COVID-19. Скончались восемь человек с выявленной коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

16 декабря было зарегистрировано 1838 случаев коронавируса, умерло девять человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 167 731, умерло 1299 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 145 397 человек. Всего в стране проведено 3 688 179 тестов на коронавирус.

Александр Лукашенко 15 декабря во время посещения Могилевской областной клинической больницы заявил, что половина случаев заболевания COVID-19 регистрируется в Минске. По его словам, около 40% от общего количества пневмоний также регистрируются в столице. Эту информацию Лукашенко подтвердил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его данным, ситуация с количеством пневмоний, тяжелых пациентов и тех, кто находится на аппаратах ИВЛ, стабилизировалась за последнее время.