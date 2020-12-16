Неофициально: 29 человек и семь предприятий попали в новый список санкций ЕС в отношении Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 148

Комитет постоянных представителей ЕС (COROPER II) на заседании 16 декабря одобрил новый санкционный список в отношении Беларуси. Об этом сообщил 16 декабря в «Твиттере» брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.

«Послы ЕС одобрили новые санкции по Беларуси. 29 человек, семь предприятий. Будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС», — написал он.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано на просьбу БелаПАН подтвердить данную информацию ответил: «Санкции утверждаются только после завершения всех формальных процедур по их принятию, этого пока еще не произошло. Все остальное — это внутренние процедуры [принятие решений], которые мы никогда не комментируем. После официального принятия санкций мы сделаем соответствующее заявление».

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны». В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

В тот же день Беларусь ввела в действие «ответный санкционный список». «Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — говорилось в заявлении МИД Беларуси.

6 ноября ЕС расширил санкционный список до 59 человек, включив в него Александра Лукашенко. Санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.

 

Читать также:

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС санкции против Беларуси Персона: Рикард Юзвяк Петер Стано

Другие материалы на эту тему:

«Сколько еще белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать»

«Сколько еще белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать»

Тщетные усилия. Минск пытается удержать Евросоюз от третьего пакета санкций

Тщетные усилия. Минск пытается удержать Евросоюз от третьего пакета санкций

Запад готовит экономический удар по Лукашенко. К чему приведут новые санкции

Запад готовит экономический удар по Лукашенко. К чему приведут новые санкции

Экономические санкции ЕС против режима Лукашенко вряд ли будут быстрыми

Экономические санкции ЕС против режима Лукашенко вряд ли будут быстрыми