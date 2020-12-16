Тихановская обсуждает в Брюсселе возможность поставки в Беларусь европейской вакцины от COVID-19

Светлана Тихановская обсуждает с европейскими структурами, Еврокомиссией и немецким правительством возможность поставки для белорусских врачей европейской вакцины от COVID-19 .

В частности экс-кандидат в президенты Беларуси, как сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, обсудила этот вопрос на встрече с еврокомиссаром Оливером Вархейи.

Отмечается, что на текущей неделе вакцина будет отправлена в ряд европейских стран, в некоторых из них уже началась вакцинация от COVID-19.

По словам пресс-секретаря, Тихановская считает, что можно поставить партию прививок для белорусских врачей как оригинальную из Германии, так и произведенную в Литве или Польше по рецептуре немецкой компании Pfizer.

Красулина отметила, что нынешний бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки и европейские чиновники готовы вести переговоры, однако необходимо согласие белорусских властей. Она напомнила, что Беларусь уже закупает вакцину российского производства.

«Светлана Тихановская обсуждает поставки европейской вакцины, которая произведена в соответствии с международными стандартами. Это даст возможность людям и специалистам медицинской сферы самим делать выбор», — подчеркнула пресс-секретарь.

«Нужно помочь тем, кто наиболее страдает от COVID и безответственной политики Лукашенко и его чиновников относительно пандемии. Для нас важна жизнь каждого человека, каждого, кто на передовой сражается с пандемией. Если государство не выполняет своих обязательств, то мы готовы брать ответственность в свои руки. Поэтому я обсуждаю вопрос вакцины и те вещи, которые могут спасти тысячи беларусов», — приводит Красулина слова Тихановской.

Минздрав 20 ноября сообщил, что в 2021 году в Беларуси планируется привить от коронавируса COVID-19 до 2 млн человек.

28 ноября посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил , что клинические испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19 в Беларуси показали эффективность на уровне 95%.

«Это очень высокий показатель в сравнении с рядом зарубежных аналогов», — подчеркнул посол. По словам дипломата, в исследованиях приняли участие 100 граждан страны. Беларусь стала первым государством, где начали проводить клинические испытания «Спутника V».

Посол России также заявил, что в Беларусь будет направлена значительная партия лекарства, после того как произойдет регистрация препарата в соответствии с жесткой нормативной базой республиканского Министерства здравоохранения.

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