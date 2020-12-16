США вновь поддержали борьбу белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны

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Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его борьбе за свои права и за демократическое будущее своей страны. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

Высокопоставленный чиновник принял участие в виртуальной дискуссии, организованной Фондом Маршалла с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Биган подтвердил решительную поддержку США, а также подчеркнул необходимость диалога между Координационным советом и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.

Вашингтон, отметил заместитель госсекретаря, призывает провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных, пишет «ГА».

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Тэги: Беларусь-США Координационный совет для трансфера власти Персона: Стивен Биган Светлана Тихановская

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