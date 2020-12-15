Правозащитники подготовили итоговый отчет по президентским выборам

Президентские выборы 2020 года прошли в беспрецедентной атмосфере страха и запугивания общества, на фоне репрессий, которые начались непосредственно перед началом избирательной кампании и не прекращались на всех ее этапах, говорится в опубликованном 15 декабря итоговом отчете кампании наблюдения «Правозащитники за свободные выборы».

В документе отмечается, что в результате репрессий более тысячи граждан были подвергнуты административным задержаниям, сотни арестованы либо оштрафованы. Были возбуждены уголовные дела в отношении 23 человек, включая непосредственных участников избирательной компании: членов инициативных групп и лиц, выдвигаемых в качестве кандидатов, а также блогеров и участников мирных акций протеста и пикетов по сбору подписей. Все они были признаны политзаключенными белорусским правозащитным сообществом.

В докладе упоминается возбуждение уголовных дел в отношении участников избирательной кампании блогера Сергея Тихановского и экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бобарико.

«В результате указанных действий властей Сергей Тихановский и Виктор Бабарико были исключены из избирательной кампании. Обстоятельства, связанные с их задержанием и заключением под стражу, позволяют сделать вывод о произвольном нарушении их прав избираться на должность президента Республики Беларусь», — говорится в отчете.

Правозащитники отмечают, что избирательный процесс на всех его этапах не соответствовал ряду основных международных стандартов проведения демократических и справедливых выборов и сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства.

«Это было обусловлено исключением из предвыборной гонки популярных кандидатов, активным использованием административного ресурса в пользу действующего президента, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, неравным доступом к средствам массовой информации для всех кандидатов, многочисленными фактами принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей», — говорится в отчете.

В документе отмечается, что введение ЦИК ограничений по количеству наблюдателей на участках для голосования привело к срыву наблюдения за всеми видами голосования (досрочным, в день выборов и по месту нахождения избирателей), а также за подсчетом голосов. Эти важные этапы избирательной кампании прошли полностью непрозрачно.

Существенные нарушения при проведении президентских выборов, в том числе лишение наблюдателей возможности видеть подсчет результатов голосования, «не дают оснований доверять результатам выборов, озвученным ЦИК, и считать их отражающими реальное волеизъявление граждан Республики Беларусь», подчеркивают правозащитники.

В отчете содержится ряд рекомендаций по улучшению избирательного законодательства.

«Необходимо пересмотреть избирательное законодательство с учетом предыдущих рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии, в том числе относительно состава и порядка формирования избирательных комиссий, прав кандидатов, прав наблюдателей и надлежащей организации голосования, подсчета голосов и установления итогов голосования, — говорится в отчете. — Законодательство следует толковать и применять таким образом, чтобы обеспечить равные условия для кандидатов, подлинную конкуренцию, свободное волеизъявление избирателей и честность избирательного процесса».

Правозащитники считают необходимым реформировать законодательство, регулирующее свободу ассоциаций, собраний и выражения мнения, для приведения его в соответствие с международными стандартами прав человека.

«Любые ограничения основных прав и свобод должны носить исключительный характер, вводиться только в случае необходимости в демократическом обществе и быть соразмерными законным целям, предусмотренным законом», — подчеркивается в отчете.

Авторы документа рекомендуют создать государственный реестр избирателей для обеспечения государственного учета граждан, которые имеют право участвовать в выборах. «Такой реестр должен находится под общественным контролем, в том числе субъектов избирательного процесса. Создание государственного реестра потребует изменений в Избирательный кодекс, а также принятия соответствующего законодательного акта», — говорится в отчете.

В документе отмечается необходимость внести изменения в порядок назначения членов ЦИК, направленные на обеспечение гарантий ее независимости и беспристрастности, что будет способствовать повышению общественного доверия к избирательному процессу. Предлагается законодательно закрепить право каждой зарегистрированной инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты делегировать одного своего представителя с правом голоса в состав избирательных комиссий любого уровня (кроме ЦИК).

Рекомендуется также законодательно закрепить преимущественное право политических партий направлять своих представителей в составы избирательных комиссий. При этом предложено предусмотреть следующее положение: если политическая партия не воспользовалась своим правом направить представителей в составы избирательных комиссий, вакантные места в составе комиссий заполняются представителями, выдвинутыми гражданами и общественными объединениями. Участие трудовых коллективов в формировании избирательных комиссии следует исключить, считают правозащитники.

В отчете также дана рекомендация о пересмотре ограничения на право выдвигаться кандидатами в президенты, в депутаты гражданам, имеющим судимость.

«Такие ограничения должны быть соразмерны совершенному преступлению и применяться только в связи с тяжкими и четко определенными преступлениями, — говорится в отчете. — Избирательный кодекс должен содержать четкие, всеобъемлющие и прозрачные критерии регистрации кандидатов. Рекомендуем установить четкий перечень оснований, не подлежащий расширительному толкованию, для лишения кандидата регистрации за совершение им серьезных нарушений при ведении избирательной кампании».

Правозащитники рекомендуют сократить минимально необходимое для выдвижения кандидатом в президенты количество подписей избирателей и изменить систему проверки подписных листов, приняв за основу норму о том, что сбор необходимого количества подписей избирателей устанавливается либо выборочной проверкой, либо полной проверкой собранных подписей, если по результатам выборочной установлено превышение нормы недействительных подписей.

«Это позволит избежать ситуаций, когда при высоком абсолютном количестве подписей, поданных за выдвижение кандидата, комиссии отказывают в его регистрации за высокий процент недействительных подписей и, таким образом, необоснованно лишают его права участвовать в выборах, а избирателей — выдвигать своего представителя, — говорится в документе. — Правила сбора подписей должны исключать возможность использования административного ресурса, зависимости по службе или иных незаконных преимуществ, в частности сбор подписей руководителями среди подчиненных. Каждый случай таких злоупотреблений должен рассматриваться как основание к отказу в регистрации кандидата в связи с нарушением права на свободное участие в выборах».

Правозащитники также рекомендуют законодательно закрепить ряд принципов процедуры подсчета голосов.

Так, подсчет должен вестись гласно, в присутствии наблюдателей, которые могут следить за правильностью подсчета волеизъявления избирателей в каждом бюллетене (т.е. видеть содержание каждого бюллетеня).

Подсчет голосов проводится одним из членов комиссии, который озвучивает и демонстрирует всем членам комиссии и наблюдателям каждый бюллетень.

Кроме того, подсчет голосов должен осуществляться отдельно по каждой урне для голосования, а результаты такого отдельного подсчета голосов отдельно по каждой урне — отображаться в итоговом протоколе. Копия итогового протокола, заверенная председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и скрепленная печатью, должна выдаваться наблюдателю по его просьбе.

«Введение прозрачного подсчета голосов позволит вернуть доверие к результатам выборов, а также, наряду с реализацией иных рекомендаций, создать условия для признания итогов выборов как международным сообществом, так и значительной частью общества в стране. Это вернет доверие к избранному главе государства и к представительным органам власти», — подчеркивается в отчете.

В документе также содержатся рекомендации об изменении правил агитации во время предвыборной кампании, норм досрочного голосования, о судебных обжалованиях любых решений избирательных комиссий.