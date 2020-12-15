В Беларуси за сутки зарегистрировано 1911 случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1911 случаев COVID-19. Скончались девять человек с выявленной коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Количество новых случаев выросло — 14 декабря было зарегистрировано 1853 случая коронавируса, умерло 10 человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 164 059, умерло 1282 пациента с коронавирусом. Выздоровело 141 443 человека. Всего в стране проведено 3 634 324 теста на коронавирус.

Александр Лукашенко во время посещения 15 декабря Могилевской областной клинической больницы заявил, что половина случаев заболевания COVID-19 регистрируется в Минске. По его словам, около 40% от общего количества пневмоний также регистрируются в столице. Эту информацию ему подтвердил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.