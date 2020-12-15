Лукашенко назвал цену разработки белорусской вакцины от коронавируса

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На создание белорусской вакцины от коронавируса может уйти около 5 млн рублей, сообщил Александр Лукашенко во время посещения 15 декабря Могилевской областной клинической больницы.

Фото pixabay.com

«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от коронавируса никуда не денемся. Он останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть», — цитирует Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале.

«Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», — сказал Лукашенко.

По его мнению, белорусским ученым это под силу. Данный вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Минздрава на 14 декабря, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 162.148, умерло 1.273 пациента с коронавирусом.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина от коронавируса Персона: Александр Лукашенко

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