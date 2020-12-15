Лукашенко назвал цену разработки белорусской вакцины от коронавируса
На создание белорусской вакцины от коронавируса может уйти около 5 млн рублей, сообщил Александр Лукашенко во время
«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от коронавируса никуда не денемся. Он останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть», — цитирует Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале.
«Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», — сказал Лукашенко.
По его мнению, белорусским ученым это под силу. Данный вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным Минздрава на 14 декабря, общее количество подтвержденных случаев