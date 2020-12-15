Представители Еврокомиссии и ENSREG посетят БелАЭС

Представители Еврокомиссии и Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) 16-18 декабря посетят стройплощадку Белорусской АЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Европейскую делегацию возглавит генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. В группу также входят эксперты из Австрии, Бельгии, Германии и Украины.

В Минэнерго подчеркивают, что Беларусь «провела стресс-тесты по процедуре Европейского союза на добровольной основе». При их выполнении оценивалось «наличие «запасов безопасности» над требованиями, установленными национальным законодательством», а сами критерии стресс-тестов включали проверку надежности АЭС в случае стихийных бедствий — землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии предусматривали обширный круг рисков, связанных с человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, «который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки». В документе прописано 23 мероприятия, которые необходимо выполнить в 2019-2025 годах.

«Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, — отмечают в Минэнерго. — Так, на площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Она будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока. Все проектные решения по ее установке и подключению реализованы. Аналогичные решения будут применены и на втором энергоблоке».

«Кроме того, успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости. Они относятся к средствам преодоления запроектных аварий и предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточивания станции. Необходимые проектные решения также реализованы. Все это — дополнительные меры по повышению уровня безопасности Белорусской АЭС», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось ранее, стресс-тесты БелАЭС с учетом всех процедур проводились в 2016-2018 годах с участием санкт-петербургской компании «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом» — генподрядчика строительства станции.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

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