Представители Еврокомиссии и ENSREG посетят БелАЭС

/ Техно
Просмотров: 98

Представители Еврокомиссии и Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) 16-18 декабря посетят стройплощадку Белорусской АЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Европейскую делегацию возглавит генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. В группу также входят эксперты из Австрии, Бельгии, Германии и Украины.

В Минэнерго подчеркивают, что Беларусь «провела стресс-тесты по процедуре Европейского союза на добровольной основе». При их выполнении оценивалось «наличие «запасов безопасности» над требованиями, установленными национальным законодательством», а сами критерии стресс-тестов включали проверку надежности АЭС в случае стихийных бедствий — землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии предусматривали обширный круг рисков, связанных с человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, «который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки». В документе прописано 23 мероприятия, которые необходимо выполнить в 2019-2025 годах.

«Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, — отмечают в Минэнерго. — Так, на площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Она будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока. Все проектные решения по ее установке и подключению реализованы. Аналогичные решения будут применены и на втором энергоблоке».

«Кроме того, успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости. Они относятся к средствам преодоления запроектных аварий и предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточивания станции. Необходимые проектные решения также реализованы. Все это — дополнительные меры по повышению уровня безопасности Белорусской АЭС», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось ранее, стресс-тесты БелАЭС с учетом всех процедур проводились в 2016-2018 годах с участием санкт-петербургской компании «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом» — генподрядчика строительства станции.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

Читайте также:

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Петтери Тийппана

Другие материалы на эту тему:

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество