Глава комитета по иностранным делам Бундестага: Мы должны заняться источниками финансирования режима Лукашенко

«Невзирая на вторжение зимы в Беларуси, люди по-прежнему стойкие и мирно протестуют за свое право на суверенитет и демократию. Белорусский народ терпеливо стоит за свои цели, несмотря на брутальность силового аппарата. Мы, европейцы, должны им больше, чем демонстрация уважения. Мы должны и дальше повышать давление на Лукашенко, в том числе заняться источниками финансирования его режима», — заявил на своей странице в «Фейсбуке» глава комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Норберт Рёттген по итогам прошедшей 14 декабря в Берлине встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

«Но прежде всего мы не должны упускать из центра общественного внимания положение дел в Беларуси. Каждый крупный политик, встречающийся с госпожой Тихановской, должен говорить об этом, обращать внимание на ситуацию и тем самым повышать стимул к действию. Это наш моральный долг!» — подчеркнул Рёттген.

По сообщению пресс-службы Тихановской, главной темой ее переговоров в Бундестаге, стала помощь белорусам. Помимо Рёттгена экс-кандидат в президенты встретилась с президентом парламента Вольфгангом Шойбле и вице-президентом Клаудией Рот.

«Речь идет о поддержке репрессированных, раненых, тех, кто пытается получить необходимое лечение, а также семьям политических заключенных», — отмечается в релизе.

Немецкие политики «высказали полную поддержку белорусам» и «пообещали как можно быстрее осуществить программы поддержки журналистов и медиа, активистов, правозащитников, инициировать процедуру выдачи гуманитарных виз Германии для белорусов, пострадавших от насилия».

«Не стоит медлить. Наши люди продолжают мирно протестовать на улицах своих городов, но теперь становится холодно, а репрессии не прекращаются. При этом я точно знаю, что протест не остановить, ведь люди неизменно стоят на своих требованиях, которые режим не выполняет. Мы требуем новых выборов через инклюзивный диалог», — заявила Тихановская.

На встречах обсуждались также резолюция Бундестага о поддержке Беларуси и «возможные варианты давления на режим». Речь шла о точечных санкциях в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих. Тихановская подняла вопрос, «могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих». В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff.

Тихановская призвала Германию «поддержать международные расследования преступлений против человечности в Беларуси» — по примеру Литвы и Польши начать досудебное следствие, признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями, расширить санкционный список лиц, связанных с репрессиями последних четырех месяцев.

Экс-кандидат в президенты сообщила, что в белорусских тюрьмах умышленно распространяется коронавирусная инфекция, заключенные выходят оттуда больными. При задержании людей «помечают краской, их продолжают избивать и пытать». Тихановская подчеркнула, что важно не допустить безнаказанности за все эти преступления и Германия может помочь расследованиям, справедливому суду.

На вопрос о роли России в разрешении белорусского кризиса Тихановская ответила, что она и ее команда обращались к РФ, как и европейские лидеры, но та решила поддерживать режим Лукашенко. «Единственное, чего мы просим: чтобы Россия не вмешивалась и не поддерживала тех, кто осуществляет насилие в Беларуси. Все политические заключенные должны быть освобождены, насилие должно быть остановлено. Единственная тема, которую и России, и европейским странам стоит обсуждать, — это то, каким образом можно быстро провести новую избирательную кампанию», — заявила Тихановская.

Сейчас Евросоюз согласовывает третий пакет санкций в отношении белорусских властей, в том числе экономические.