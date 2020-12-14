Более 2000 фур: на границе ситуация остается напряженной

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Ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной — своей очереди на выезд ожидают более 2050 фур.

На литовском направлении в «колейке» стоит более 1200 грузовиков:

  • «Каменный Лог» — более 490;  
  • «Бенякони» — более 280;  
  • «Котловка» — более 260;
  • «Привалка» — более 170 .

Почти полтысячи фур находится на въезде в Польшу — более 450:

  • «Козловичи» — более 200;
  • «Брузги» — более 160;
  • «Берестовица» — более 90.

Более 400 большегрузов пока не могут выехать в Латвию:

  • «Урбаны» — более 220;
  • «Григоровщина» — более 180.  
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Тэги: очереди фур на границе