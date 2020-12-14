Более 2000 фур: на границе ситуация остается напряженной
Ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной — своей очереди на выезд ожидают более 2050 фур.
На литовском направлении в «колейке» стоит более 1200 грузовиков:
- «Каменный Лог» — более 490;
- «Бенякони» — более 280;
- «Котловка» — более 260;
- «Привалка» — более 170 .
Почти полтысячи фур находится на въезде в Польшу — более 450:
- «Козловичи» — более 200;
- «Брузги» — более 160;
- «Берестовица» — более 90.
Более 400 большегрузов пока не могут выехать в Латвию:
- «Урбаны» — более 220;
- «Григоровщина» — более 180.