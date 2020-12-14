Более 2000 фур: на границе ситуация остается напряженной

Ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной — своей очереди на выезд ожидают более 2050 фур.

На литовском направлении в «колейке» стоит более 1200 грузовиков:

«Каменный Лог» — более 490;

«Бенякони» — более 280;

«Котловка» — более 260;

«Привалка» — более 170 .

Почти полтысячи фур находится на въезде в Польшу — более 450:

«Козловичи» — более 200;

«Брузги» — более 160;

«Берестовица» — более 90.

Более 400 большегрузов пока не могут выехать в Латвию: