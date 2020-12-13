В Бресте в очередной раз задержана 63-летняя общественная активистка Елена Гнаук

В Бресте 13 декабря задержана 63-летняя общественная активистка Елена Гнаук.

Елена Гнаук. Фото: b-g.by.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, пенсионерку задержали около 14.00 на пешеходной улице Советской и доставили в Ленинский РОВД.

«Никаких акций протеста в это время на данной улице не было. Гнаук пришла с подругой выпить кофе и просто шла по улице Советской», — дополнил правозащитник.

Гнаук — участница акций сторонников перемен. Ее уже четыре раза судили по статье 23.34 КоАП.

За участие в акции 30 августа пенсионерка была оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей), за участие в акции 4 октября — арестована на 15 суток, за участие в акции 25 октября — оштрафована на 40 базовых величин (1.080 рублей), за участие в акции 15 ноября — на 50 базовых величин (1.350 рублей).

«Сегодня в Бресте акции протеста проходят в разных частях города. Люди с бело-красно-белыми флагами выстраиваются в цепи солидарности. Пока нет сведений о задержании участников таких акций», — сообщил Кисляк.