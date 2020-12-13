Правозащитники: на этот час во время локальных маршей протеста задержано не менее 10 человек
Не менее десяти человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует
Помимо жителей столицы в списке один житель Смолевичей (Минский район).
Сегодня в Минске и других городах проходит «Марш народного обвинения». Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.
В Минске жители вышли на марши во многих районах – Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка.
Люди также собрались на символической «площади Перемен», после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко.
Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестко, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, возле метро «Спортивная», в микрорайоне Уручье (улица Городецкого). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского
В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Новогрудке, агрогородке Прилуки, Смолевичах, ряде других населенных пунктах.