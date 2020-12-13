В разных районах Минска силовики задерживают участников протестных акций и случайных прохожих

В разных районах Минска, где сегодня проходят локальные марши сторонников перемен, силовики задерживают на улицах местных жителей.

Нина Богинская с соседями с улицы Калинина. Фото читателя tut.by.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах, а также соцсетях сообщают о задержаниях на улице Неманской, возле метро «Спортивная», в микрорайоне Уручье.

Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах (Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Сухарево, Серебрянка, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор). Люди также собрались на символической «площади Перемен», после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко.

Усиленные группы силовиков в полной амуниции сегодня патрулируют столичные улицы в районах, где ранее проходили воскресные марши. Так, много силовиков замечено в районе ЖК «Маяк Минска», на улице Раковской, в Уручье.

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко. Также спецтехника была замечена на въезде в город со стороны Партизанского проспекта.

В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марш в Гродно.

Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.