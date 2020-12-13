Около восьми тысяч военнослужащих — срочников и резервистов — присягнули на верность белорусскому народу

В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси накануне, 12 декабря, прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. В них приняли участие около 8 тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве.

Фото: сайт Минобороны.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов, , крупнейшем учебном соединении Вооруженных сил, приняли воинскую клятву около 2.500 молодых воинов. В торжестве принял участие заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко.

«Сегодня тысячи молодых людей присягнули на верность народу Республики Беларусь, — заявил он в ходе церемонии. — Принятие военной присяги – самый важный воинский ритуал. Это посвящение в благородную и почитаемую во все времена профессию защитника Родины. Вчерашние мальчишки приняли на себя обязанность самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты граждане Беларуси доверяют вам самое дорогое: будущее и настоящее нашей Родины. Именно вам предстоит продолжать традиции поколения победителей, защищать в современных условиях суверенитет, независимость и территориальную целостность нашей Родины».

Заместитель главы оборонного ведомства подчеркнул, что современные Вооруженные силы Беларуси – «мобильны, компактны, хорошо обучены и вооружены современными образцами вооружения и военной техники».

В этом году присяга проводилась в присутствии родных и близких новобранцев, с соблюдением всех мер защиты от распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минобороны. Для тех, кто не смог лично присутствовать на церемонии, была организована онлайн-трансляция.