На границе вновь транспортный коллапс
В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.
По данным Госпогранкомитета на 16:00, своей очереди на выезд ожидает более 1300 большегрузных автомобилей.
Как обычно, самая длинная «колейка» на литовском направлении — более 740:
- «Каменный Лог» — более 300;
- «Котловка» — более 180;
- «Бенякони» — более — 140;
- «Привалка» — более 120.
В Латвию пытаются выехать более 350 фур:
- «Урбаны» — более 200;
- «Григоровщина» — более 150.
В трех пунктах пропуска на границе с Польшей стоит более 210 грузовиков:
- «Брузги» — более 80;
- «Козловичи» — более 80;
- «Берестовица» — более 50.