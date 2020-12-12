На границе вновь транспортный коллапс

В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.

По данным Госпогранкомитета на 16:00, своей очереди на выезд ожидает более 1300 большегрузных автомобилей.

Как обычно, самая длинная «колейка» на литовском направлении — более 740:

«Каменный Лог» — более 300;

«Котловка» — более 180;

«Бенякони» — более — 140;

«Привалка» — более 120.

В Латвию пытаются выехать более 350 фур:

«Урбаны» — более 200;

«Григоровщина» — более 150.

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей стоит более 210 грузовиков: