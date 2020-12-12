На границе вновь транспортный коллапс

/ Общество
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В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.

По данным Госпогранкомитета на 16:00, своей очереди на выезд ожидает более 1300 большегрузных автомобилей.

Как обычно, самая длинная «колейка» на литовском направлении — более 740:

  • «Каменный Лог» — более 300;  
  • «Котловка» — более 180;
  • «Бенякони» — более — 140;
  • «Привалка» — более 120.  

В Латвию пытаются выехать более 350 фур:

  • «Урбаны» — более 200;
  • «Григоровщина» — более 150.  

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей стоит более 210 грузовиков:

  • «Брузги» — более 80; 
  • «Козловичи» — более 80;
  • «Берестовица» — более 50.
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Тэги: очереди фур на границе