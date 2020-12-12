Белорусы забирают вклады из банков

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За III квартал 2020 года срочные банковские вклады (депозиты) физических лиц в белорусских банках уменьшились на 1,2 млрд рублей, или на 6,5%, и на 1 октября составили 17,62 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитического обозрения «Знай своего клиента», которое подготовил Национальный банк.

Вклады в национальной валюте составили 4,68 млрд рублей, или 26,6% от общего объема вкладов физлиц во всех видах валют (на 1 июля — 27,3%), снизились по сравнению с 1 июля 2020 года на 462 млн рублей, или на 9%.

Вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,94 млрд рублей, или 73,4% от общего объема вкладов физлиц во всех видах валют (на 1 июля — 72,7%), уменьшились по сравнению с 1 июля на 758 млн рублей, или на 5,5%.

Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за III квартал уменьшились на 805 млн долларов США, или на 14,1% и составили 4,9 млрд долларов США.

Отзывные вклады на 1 октября 2020 года составили 5,56 млрд рублей, или 31,6% от общего объема срочных банковских вкладов физических лиц во всех видах валют и уменьшились по сравнению с 1 июля на 753 млн рублей, или на 11,9%.

При этом безотзывные вклады составили 12,06 млрд рублей, или 68,4%, уменьшились по сравнению с 1 июля на 467 млн рублей, или на 3,7%.

Как отмечает регулятор, снижение объема вкладов произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, которое разместили денежных средств в третьем квартале на 765,5 млн рублей, меньше чем во втором (что составляет 63% от общего объема снижения вкладов).

По данным Нацбанка, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,8% от общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банках денежные средства в размере 9,89 тыс. рублей и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (50,4% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,84 тыс. рублей.

Наибольший объем сбережений населения в банковские вклады традиционно размещен в ОАО «АСБ Беларусбанк»: на 1 октября его доля на депозитном рынке физических лиц составила 49,1%. Далее следуют ОАО «Белагропромбанк» — 17,9%, ОАО «Банк БелВЭБ» — 5,2%, ОАО «Белинвестбанк» — 3,9%, ОАО «БПС-Сбербанк» — 3,6% и ОАО «Приорбанк» — 3,1%. На остальные банки приходится 17,2%.

В обследовании приняли участие 23 банка Беларуси из 24.
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