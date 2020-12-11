«Белтелеком» повышает тарифы на связь и интернет

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21 декабря в Беларуси будет повышена стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством, сообщает «Белтелеком».

По информации госоператора, тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5% (0,15 рубля — абонементная плата; 0,0003 рубля — повременная), междугородную связь — на 18% (0,0029 рубля). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.

«Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат», — поясняет «Белтелеком».

Тарифы на услуги доступа в интернет увеличатся на 1,46% «в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством».

Тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5% в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.

«Повышение тарифов позволит предприятию продолжить реализацию масштабных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей. От уровня тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависят возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг электросвязи, обеспечение безопасности информации», — говорится в сообщении «Белтелекома».

Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в сеть интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородной связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ.

РУП «Белтелеком» — крупнейший белорусский государственный оператор связи. Осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.
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Тэги: электрическая энергия Белтелеком

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