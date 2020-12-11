В Беларуси вторые сутки подряд обновляется рекорд по приросту новых случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1967 новых случаев COVID-19, что является новым рекордным приростом с начала эпидемии коронавируса в Беларуси. Скончались еще восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 156 359, умерло 1246 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего в стране проведено 3 548 306 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, рекорды заболеваемости в Беларуси обновлялись 3 (1701 случай), 4 (1774) и 5 (1896) декабря, а 6, 7 и 8 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось — 1878, 1796 и 1649 случаев за сутки соответственно. С 9 декабря количество новых случаев за стуки вновь начало расти — 1851.

Александр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря выразил надежду, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси вышла на плато.