У родителей задержанной журналистки Дарьи Чульцовой прошел обыск

В квартире родителей задержанной журналистки телеканала «Белсат» Дарьи Чульцовой 10 декабря прошел обыск.

Чульцова прописана у родителей, но давно там не живет и ее вещей в квартире нет, сообщает телеграм-канал «Белсата».

«Искали национальную символику и приметы координации несанкционированных массовых мероприятий через соцсети, — говорится в сообщении. — В результате обыска никакие вещи изъяты не были. Постановление об обыске было выписано через два дня после задержания нашей коллеги. В самом постановлении ничего не написано о месте задержания».

Чульцова была задержана с коллегой по «Белсату» Екатериной Андреевой (Бахваловой) 15 ноября, после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на символической «площади Перемен» в Минске.

Обе журналистки — фигурантки уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), и содержатся в СИЗО. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

10 ноября Чульцова и Андреева, а также журналистка портала tut.by Катерина Борисевич, которая тоже находится в заключении, стали лауреатами сразу двух премий. Жюри Национальной премии 2020 года за достижения в сфере прав человека отметило их в номинации «Журналист года», а Союза литовских журналистов и Сообщества журналистов Литвы присудило им новую премию «Надежда Свободы».