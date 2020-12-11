Политолог: основная задача Лукашенко так поменять Конституцию, чтобы его власть не была ограничена

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Доктор политический наук Павел Усов считает, что основная задача Лукашенко заключается в том, чтобы изменить Конституцию и создать такие органы, в которых «ничего не поменяется, то есть власть его никоим образом не будет ограничена».

«Мы видим, что в последнее время он хаотически ищет формулу, при которой можно будет сманипулировать Конституцией таким образом, что фактически он остается у власти и в стране ничего не меняется, но вместе с тем создается иллюзия какой-то реформы, передачи каких-то полномочий какому-то органу», — заявил эксперт в интервью currenttime.tv.

Он напомнил, что Всебелорусское народное собрание было консультативным совещательным телом, которое даже не прописано в Основном законе, использовалось исключительно для пропагандистских целей.

Усов считает, что в 90-х это был «механизм для изменения Конституции и антиконституционного захвата власти Лукашенко».

«Вот он хочет повторить этот сценарий, понимая, что политический кризис настолько глубокой, что без каких-то системных изменений его преодолеть нельзя. Поэтому он выбирает абсолютно неадекватную формулу, которая будет напоминать в какой-то степени поздний Советский Союз, когда Всебелорусское народное собрание будет принимать решение, причем это собрание будет полностью назначаться с низов и будет принимать решения, резолюции, которые будут сведены сверху. А управлять процессами останется Лукашенко», — считает политолог.

По его мнению, в такой конструкции Лукашенко сможет выполнять одновременно две функции — и президента, и функцию председателя собрания.

«То есть в какой-то степени это может повторить сценарий Северной Кореи. Помимо того, что это должно укрепить и стабилизировать его личную власть, это еще может быть транзитом для передачи власти кому-то из его ближайшего окружения, а по факту кому-то из семьи», — подчеркнул эксперт.
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Павел Усов Александр Лукашенко

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