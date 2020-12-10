От Бразилии до Южной Кореи: в 14 государствах открыты «народные посольства» Беларуси

Представители белорусских диаспор в 14 государствах открыли «народные посольства» и информационные центры Беларуси. Церемония открытия была организована 10 декабря в онлайн-формате.

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Инициатива создания «народных посольств» закреплена в резолюции Всемирного конгресса белорусов, который прошел 30 октября — 1 ноября в интернете при участии представителей белорусских диаспор из десятков стран.

«Народные посольства» открылись на базе диаспор в Бразилии, Великобритании (плюс «народное консульство» в Шотландии), Германии, Ирландии, Испании (с «народным посольством» в Каталонии), Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее. Их контактная информация размещена на созданном для «народных посольств» сайте belarusabroad.org.

На церемонии открытия была представлена декларация о создании «народных посольств». В ней говорится, что белорусы за рубежом не признают избрание Александра Лукашенко 9 августа легитимным, осуждают репрессии против гражданского населения с целью удержания власти и поддерживают требования народа: освобождение политзаключенных и незаконно задержанных, прекращение насилия и наказание виновных, новые выборы.

«Мы заявляем, что Консультативный совет белорусов за рубежом, Министерство иностранных дел и посольства Республики Беларусь не обладают демократической легитимностью для представления интересов Беларуси и белорусов, проживающих за рубежом. Мы объявляем о создании народных посольств для защиты прав граждан Беларуси за рубежом, а также для представления интересов демократической Беларуси», — говорится в декларации.

В документе отмечено, что основными функциями «народных посольств» будут «информирование общественности о ситуации в Беларуси; установление и поддержание контактов с государственными органами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; помощь гражданам Беларуси, которые вынуждены покинуть свою страну».

Секретарь сообщества «Белорусы зарубежья» (организатор Всемирного конгресса белорусов) Михаил Рубин из Франкфурта-на-Майне отметил на церемонии, что протестное движение, возникшее в Беларуси четыре месяца назад, стало этапом становления нового гражданского общества.

«К сожалению, этот путь был не только очень тяжел, но и трагичен — пролилась кровь мирных демонстрантов, — констатировал он. — Тысячи белорусов были уволены, репрессированы или вынуждены покинуть страну. Но параллельно с развитием протестного движения в Беларуси сплачивались и возрождались белорусские диаспоры по всему миру».

По словам Рубина, белорусы зарубежья привыкли видеть в посольствах и консульствах частичку родины, многие из них были в постоянном контакте с дипмиссиями и старались посильно помочь в распространении информации о Беларуси, налаживании культурных и экономических связей.

«К сожалению, все изменилось в один момент — далеко не все дипломаты приняли сторону народа, — сказал Рубин. — Посольства и консульства Беларуси практически остановили свою работу и ограничились, к сожалению, лишь оказанием необходимых консульских услуг. А их функции фактически уже переняли на себя белорусские диаспоры на местах. Диаспоры объединяются, информируют общественность об актуальных событиях на родине, проводят культурные мероприятия, поддерживают малый бизнес, поддерживают земляков, которые оказались в тяжелом положении».

«То есть уже фактически сейчас диаспоры взяли на себя функции информационных, культурных и экономических представительств белорусского народа. Мы ни в коем случае не хотим принять на себя какие-то формальные дипломатические или консульские миссии. Мы не строим параллельные структуры, которые бы были конкурентами государственным дипломатическим представительствам. Наоборот, мы всегда открыты для диалога с ними. Наш проект призван помочь всему миру получать информацию из первых рук и налаживать контакты с белорусским гражданским обществом», — отметил секретарь сообщества «Белорусы зарубежья».

Со словами приветствия и поддержки инициативы создания «народных посольств» на церемонии выступили экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава Народного антикризисного управления, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко, зампредседателя Рады БНР Сергей Наумчик, вице-председатель Европейского парламента Никола Бир и др.

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