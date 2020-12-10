Милиция угрожает репрессиями за «флаги бело-красно-белой колеровки» в окнах, балконах и лоджиях

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ГУВД Мингорисполкома предупредило об административной ответственности за вывешивание в окнах, балконах и лоджиях национальной символики.

«В случае поступления в оперативно-дежурную службу территориальных РУВД г. Минска заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном выявлении сотрудниками отдела внутренних дел фактов размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, будут незамедлительно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь», — говорится в сообщении ГУВД.

«Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам в соответствии с существующим законодательством и, в частности, статьи 10 закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест», — предупредила столичная милиция.

 

 

В релизе отмечается, что в Минске составлено более 20 административных протоколов «за указанное правонарушение», которые направлены в суд для рассмотрения.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: бело-красно-белые флаги репрессии акции протеста

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