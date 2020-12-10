«Если спортсмены, поддержавшие власть, сделали это ради денег, то это низко, подло и очень мелочно»

Звезда белорусского женского фристайла Александра Романовская рассказала, что подписала письмо против насилия и фальсификации выборов, потому что не хотела молчать о беспределе.

«У Лены Левченко было видео, в котором она говорит, что болельщики всегда были на стороне спортсменов и сейчас наша обязанность стать болельщиками своего народа, — сказала она ForbesWoman Russia . — Я же с самого начала, когда высказала свою позицию, не позиционировала себя как спортсменка. Спорт — это просто работа».

По ее мнению, в сложившейся ситуации не так важно, чем ты занимаешься, главное оставаться гражданином.

«Я просто человек, живущий в своей стране и наблюдающий беспредел, про который я не хочу молчать. Свою позицию я выразила как гражданин своей республики, который хочет, чтобы все это поскорее закончилось», — подчеркнула Романовская.

Она говорит, что если спортсмены, поддержавшие власть, делают это искренне, от всего сердца, руководствуясь какими-то внутренними ощущениями, то ей бы хотелось услышать их аргументы.

«Если это все делается ради возможности получать финансирование и тренироваться, то, безусловно, это низко, подло и очень мелочно. И никаких оправданий этому я не нахожу», — резюмировала спортсменка.