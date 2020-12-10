Тихановская: Литва и новая Беларусь найдут консенсус по вопросу БелАЭС

Литва и Беларусь после прихода к власти демократических сил «смогут найти консенсус» по вопросу о работе Белорусской АЭС, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью балтийскому информагентству BNS.

На вопрос, следует ли «новому демократическому правительству» Беларуси закрыть АЭС из соображений безопасности и добрососедства с Литвой, она ответила: «Не сомневаюсь, что об этом пойдет речь».

«В первую очередь необходимо проверить безопасность АЭС в соответствии с международными стандартами, — сказала Тихановская. — Насколько мне известно, такие исследования международные организации не проводили, поэтому мы не знаем, как работает эта электростанция (эксперты МАГАТЭ проводили комплексную проверку на БелАЭС до физического пуска в августе, эксперты ВАО АЭС инспектировали станцию после — в октябре. — ред.). Когда становится известно об инцидентах, белорусское правительство говорит, что отключение было запланированным, но мы не знаем, что происходит на самом деле».

«Знаете, наши два государства, как и другие заинтересованные стороны, найдут консенсус по этому поводу. Но сначала исследования должны быть проведены международными организациями», — добавила она.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В начале ноября эта страна заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. Латвия, солидаризировавшись с Литвой, также отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси.