Тихановская: Волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть

Закрытие властями Беларуси с 20 декабря наземных границ для выезда граждан страны экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает возвратом «во времена сталинизма» с его «железным занавесом».

«За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь — и с железным занавесом», — говорится в комментарии Тихановской, размещенном в ее телеграм-канале.

По ее словам, режим делает все, чтобы «превратить страну в современный ГУЛАГ — огромную тюрьму, где царит страх и насилие».

«Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть», — подчеркнула Тихановская.

10 декабря на Национальном правовом портале опубликовано постановление Совета министров от 7 декабря № 705, которое вносит изменения в постановления от 8 апреля № 208 «О введении ограничительного мероприятия» и от 30 октября № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». Из документа следует, что с 20 декабря белорусские граждане и иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в Беларуси, не смогут свободно выехать из страны на поезде, автомобиле, автобусе. На выезд граница остается открытой только через аэропорты. Формальная причина такого ограничения — пандемии коронавируса COVID-19.

Выехать через наземные пункты пропуска могут белорусы и иностранные граждане некоторых категорий: дипломаты, дальнобойщики, члены экипажей морских и воздушных судов, поездных бригад и железнодорожных локомотивов, лица, доставляющие специальную корреспонденцию или донорские органы и стволовые клетки, работники иностранных компаний, лица, убывающие по извещению о тяжелой болезни или смерти близкого родственника, а также командированные и направляющиеся на учебу и лечение, некоторые другие лица. В некоторых случаях для выезда нужно соблюсти ряд условий.

Запрет на въезд иностранцев наземным путем в Беларусь (за исключением некоторых категорий) из-за пандемии коронавируса COVID-19 официально был введен 1 ноября. Фактически он начал действовать 29 октября, при этом поначалу в страну не впускали и белорусских граждан.