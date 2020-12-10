С 20 декабря белорусские граждане не смогут выехать из страны наземным путем

С 20 декабря граждане Беларуси и лица, имеющие вид на жительство в ней, не смогут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Формальная причина — борьба с коронавирусом.

Соответствующее постановление Совета министров от 7 декабря № 705 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Через 10 дней после опубликования гражданам Беларуси и иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики, будет нельзя пересекать наземную границу на выезд.

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов по решению председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение государственной границы на выезд.

Ограничение не распространяется на:

- лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

- глав и членов официальных делегаций;

- водителей транспортных средств при выполнении ими международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

- сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющих доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;

- сотрудников республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющих доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

- членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

- убывающих в служебную командировку;

- лиц, убывающих по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лиц, их сопровождающих;

- лиц, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;

- граждан Республики Беларусь, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — для выезда (не чаще одного раза в шесть месяцев. — ред.) к месту постоянного проживания;

- лиц, выезжающих для получения медицинской помощи, — при предъявлении документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения, подтверждающих цель данной поездки, а также лиц, их сопровождающих;

- лиц, выезжающих (не чаще одного раза в шесть месяцев. — ред.) в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, — при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);

- лиц, выезжающих (не чаще одного раза в шесть месяцев. — ред.) из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, — при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

Запрет на въезд иностранцев наземным путем в Беларусь (за исключением некоторых категорий) из-за пандемии коронавируса COVID-19 официально был введен 1 ноября. Фактически он начал действовать 29 октября, при этом поначалу не пропускались и белорусские граждане.

16 марта, критикуя решение России закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса, Александр Лукашенко заявил: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли».