Число жертв COVID-19 в Беларуси превысило 1220

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.649 новых случаев COVID-19.

За истекшие сутки скончались семь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Третий день подряд количество новых случаев коронавируса снижается. В Беларуси 3, 4 и 5 декабря обновлялись рекорды по заболеваемости, а 6 и 7 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось. Так, 7 декабря было зарегистрировано 1.796 новых случаев COVID-19 и умерли восемь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 150.602, умерли 1.222 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 127.528 пациентов. Выписаны из учреждений здравоохранения за сутки 1.444 пациента с COVID-19.

За сутки также выполнено 12.664 теста. Всего в стране проведено 3.461.753 теста.

Александр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря выразил надежду, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси вышла на плато .

В разговоре с ним главврач медучреждения Светлана Глебко сообщила, что сегодня в Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19. За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась, отметила она. Если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов, то в последние дни — по 12.

«Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что, посетив больницу в Столбцах, еще раз убедился: обстановка с коронавирусом в стране сложная, но абсолютно контролируемая.