Здание посольства Беларуси в Брюсселе подверглось «акту вандализма»

Трое неизвестных 6 декабря устроили акт вандализма, распылив черную несмываемую краску по фасаду здания посольства Беларуси в Брюсселе. Такая информация размещена на сайте посольства.

Посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель при ЕС и НАТО Александр Михневич прокомментировал инцидент, в результате которого оказалось изуродовано не только здание, относящееся к бельгийскому архитектурному наследию, но и госсобственность республики.

Сотрудники посольства в воскресенье и понедельник пытались отмыть здание.