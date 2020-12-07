Лукашенко и его старшему сыну запрещено участвовать в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры

Президенту Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко и его старшему сыну первому вице-президенту НОК Виктору Лукашенко временно запрещено участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпийские игры.

Фото: president.gov.by

Решение о санкциях обнародовал 7 декабря на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

«Мы обсудили ситуацию в Беларуси. Как вы помните, мы говорили об этом на прошлом заседании 25 ноября, — отметил Бах. — Олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций».

По словам главы МОК, преследование спортсменов за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

«МОК принял следующие временные меры: исключить участие нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. Это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК, персонально отвечающего за ежедневное управление им», — сообщил Бах.

Как отметил президент МОК, подобная мера коснется и председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Кроме того, МОК приостанавливает все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Бах уточнил, что средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.

Он также выразил надежду, что белорусские спортсмены смогут участвовать в квалификационных соревнованиях «без всякой политической дискриминации».

МОК продолжит отслеживать развитие ситуации в Беларуси, подчеркнул Бах.

По информации Белорусского фонда спортивной солидарности, который объединяет спортсменов, выступающих против фальсификации итогов президентских выборов, насилия в отношении протестующих и давления на работников спортивной отрасли, имеющих альтернативную провластной точку зрения, немецкая юридическая фирма Klinkert Rechtsanwälte, «известная в Европе своей серьезной репутацией в области спортивного права и юридических споров между спортивными субъектами», направила независимое экспертное заключение в МОК касательно случаев нарушения прав спортсменов в Беларуси.

«Наше внимание было обращено на серьезные случаи систематических репрессий спортсменов в Республике Беларусь. НОК страны не реагирует на правонарушения в отношении своих спортсменов. Его отказ защищать спортсменов от дискриминации не является выражением политического нейтралитета, а представляет собой согласие с действиями государственных органов во главе с теми же людьми, которые председательствуют в НОК», — говорится в письме.

Партнер компании Нора Кесслер считает, что если МОК является главным защитником олимпийских ценностей, то он обязан принять меры против нарушений Олимпийской хартии.

«В данном случае МОК имеет не только право, но и обязанность использовать свои законные полномочия для введения соответствующих санкций в отношении НОК Республики Беларусь. Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси носят массовый и систематический характер, и спортсмены в случайном порядке подвергаются незаконным действиям политического режима, который попирает права человека. Это не "политический" вопрос, это вопрос, непосредственно влияющий на ценности, которые отстаивает глобальный спортивный мир», — указано в заключении Klinkert Rechtsanwälte.