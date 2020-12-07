Лукашенко приказал немедленно поставить на учет всех «болтающихся тунеядцев»

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Александр Лукашенко 7 декабря на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й вновь коснулся темы «тунеядцев».

Фото: president.gov.by

«Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных, с органами милиции, подключите кого вы считаете нужным», —  потребовал Лукашенко (видеозапись его выступления разместил телеграм-канал «Пул первого»).

«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать. Повторяю, это как бы ни звучало непопулярно: сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто "протестун" на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю: заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — заявил Лукашенко.

После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года против декрета «о тунеядцах», документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь»: на смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет «О содействии занятости населения».

На его основании власти создали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря 2018 года. Согласно законодательству, внесенные в эту базу граждане обязаны платить за госуслуги в полном объеме, в частности за горячую воду, газ и отопление.

В декабре 2019 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что в базу данных попало около 500 тыс. человек.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: тунеядцы протесты Персона: Александр Лукашенко

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