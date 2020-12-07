Традиционная акция пенсионеров в Минске завершилась у железнодорожного вокзала и площади Независимости
Нескольким десяткам участников традиционной акции пенсионеров — Марша мудрости — удалось вырваться из оцепления у площади Якуба Коласа и добраться до площади Независимости — конечной точки сегодняшнего мероприятия.
Телеграм-каналы размещают фото и видео, на которых пожилые люди собрались около елки напротив Красного костела. Милиционер в громкоговоритель предупреждает собравшихся, что акция несанкционированная.
Еще одна группа остановилась возле корпуса факультета международных отношений БГУ напротив железнодорожного вокзала. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Свободу политзаключенным!» И здесь милиция просила собравшихся разойтись.
Позже к Привокзальной площади приехали микроавтобусы с силовиками. Сообщается, что людей разогнали.
Задержанная в самом начале сегодняшней акции журналистка «Белсат» Любовь Лунева успела сообщить в редакцию, что с ней в Советском РУВД находится не менее 10 участников марша.
С плакатами в поддержку врачей и против насилия и беззакония сегодня также выходили пенсионеры в Бресте. Информации о задержаниях не было.