За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.796 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.796 новых случаев COVID-19.
За истекшие сутки скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.
6 декабря было зарегистрировано 1.896 новых случаев COVID-19 и умерли девять человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 148.953, умерли 1.215 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Выздоровели 126.084 пациента. Выписаны из учреждений здравоохранения за сутки 1.310 пациентов с COVID-19.
За сутки также выполнено 18.574 теста. Всего в стране проведено 3.449.089 тестов.