За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.796 новых случаев COVID-19.

За истекшие сутки скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

6 декабря было зарегистрировано 1.896 новых случаев COVID-19 и умерли девять человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 148.953, умерли 1.215 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 126.084 пациента. Выписаны из учреждений здравоохранения за сутки 1.310 пациентов с COVID-19.

За сутки также выполнено 18.574 теста. Всего в стране проведено 3.449.089 тестов.