«Вам плевать на атлетов — важны только медальки и закрытые рты». Левченко жестко ответила министру спорта

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Одна из лучших баскетболисток суверенной Беларуси Елена Левченко жестко ответила министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку.

В эфире «Беларусь 1» чиновник заявил, что спортсменам «нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене».

«Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?!» — задала Левченко вопрос.

По мнению баскетболистки, сообщает БФСС, министру «плевать на спортсменов», так как «важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали да бумажки подписывали!»

Напомним, 30 сентября спортсменка была задержана в аэропорту — она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.
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Тэги: Белорусский фонд спортивной солидарности Персона: Сергей Ковальчук Елена Левченко

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